Incidenti stradali: auto si ribalta sulla Sp 104, grave 44enne

- Questa mattina, poco prima delle sette, una macchina si è ribaltata sulla SP 104 Trucazzano - Trezzo. Una donna di 44 anni ha riportato un trauma cranico e all'addome, oltre alla frattura della gamba destra. A riferirlo in una nota è l'Areu (Azienda Regionale Emergenza Urgenza). È stata trasportata in codice rosso all'ospedale San Gerardodi Monza. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri. (Com)