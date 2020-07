Russia: Commissione elettorale da conferma ufficiale risultati della votazione sugli emendamenti costituzionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione elettorale centrale della Federazione Russa nella riunione odierna ha confermato ufficialmente i risultati del voto popolare sugli emendamenti alla Costituzione. È stato firmato il protocollo finale. Le votazioni sugli emendamenti alla legge fondamentale hanno avuto luogo dal 25 giugno al primo luglio. Il 77,92 per cento dei votanti (quasi 58 milioni di russi) ha votato per l'adozione degli emendamenti, il 21,27 per cento (circa 16 milioni di persone) ha votato contro alle modifiche costituzionali. (Rum)