Decreto Rilancio: Montaruli (Fd’I) su bonus vacanze, governo non tiene conto dei genitori separati

- Nell'Italia che vuole ripartire non sarebbe consentito ai genitori separati che vanno in vacanza con i figli non conviventi, di poter usufruire del bonus vacanze: una situazione che ci ha spinti a presentare un'interrogazione urgente perché la famiglia rimane una ma le esigenze si moltiplicano. Così in una nota Augusta Montaruli, deputata di Fratelli d’Italia. “Il governo avrebbe dovuto adottare la misura garantendo pari diritti ed evitando interpretazioni che possono portare conflittualità: da ieri migliaia di genitori separati non sanno come richiedere il bonus, le interpretazioni sono discordanti e non tengono conto delle varie sfaccettature della realtà che vivono gli italiani, rischiando di pregiudicare il diritto dei genitori non conviventi a garantire ai propri figli un periodo di svago anche in un momento così grave di crisi economica”, ha detto. Comprendiamo la necessità di evitare abusi e doppie erogazioni, ha aggiunto, ma risiedere o meno con i figli, non rende genitori di serie B e lo Stato non può dare questo messaggio negativo. (Com)