Imprese: Gubitosi (Tim) a "Il Sole 24 Ore", abbiamo occasione unica per riprogettare il Paese (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altro traguardo il 5G: siamo avanti come paese, ma da parte di alcuni enti locali sono arrivati degli altolà. "Il 5G è l'alta velocità della trasmissione dati ed è fondamentale vista la crescita del traffico dati che aumenta di circa il 40 per cento l'anno. Sarebbe un grande errore avere ritardi. È fondamentale che tutto il paese comprenda i vantaggi di questa nuova tecnologia. Vedo comunque che tutte le forze politiche lo supportano, maggioranza e opposizione, questo mi fa sperare che si andrà avanti con determinazione". II rapporto pubblico-privato è determinante, ognuno dovrà fare la propria parte, in un rapporto di collaborazione. "Il rapporto pubblico-privato sarà uno degli aspetti più importanti e delicati dei prossimi anni.Il settore privato sarà colpito dalla recessione in corso e il calo del pil si riferisce sostanzialmente a questa componente economica. Di conseguenza gli interventi pubblici di supporto alle aziende dovranno puntare a mantenere intatto il tessuto industriale del paese e mettere le basi per una ripresa sostenibile a beneficio di tutti i settori della società. Servono piani di inclusione digitale simili a quelli che nel secondo Dopoguerra fecero fare un balzo in avanti all'alfabetizzazione degli italiani". (Res)