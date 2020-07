Abruzzo: presenza femminile in Poste al 64 per cento, il sesto dato più alto in Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, due donne sono alla guida delle Filiali provinciali di Pescara e L'Aquila, rispettivamente Erminia Grippo e Roberta Iacovozzi. A livello nazionale, il 54 per cento dei dipendenti del Gruppo Poste Italiane è composto da donne, l'incidenza del personale femminile tra quadri e dirigenti è pari al 46 per cento e il 44,4 per cento dei componenti del CdA è donna. Nell'ambito delle posizioni manageriali il 30 per cento è ricoperto da popolazione femminile e il 20 per cento è presente nelle posizioni di top management. Matteo Del Fante, amministratore delegato di Poste Italiane ha dichiarato: "Il prestigioso riconoscimento di Equileap riflette il costante impegno di Poste Italiane a supporto della parità di genere ed è una testimonianza di una cultura aziendale basata sul rispetto e sulla valorizzazione della diversità". (Gru)