Imprese: Efromovich a "Il Sole 24 Ore", ho i soldi per Alitalia e continuerò a corteggiarla

- "Mi chiedono tutti dove sono i soldi per comprare Alitalia. Quando avremo un piano industriale approvato i soldi saranno versati sul conto che ci verrà indicato. Se andate in un negozio di Benetton non deve far vedere i soldi all'entrata, ma quando ha preso la merce e va alla cassa prima di uscire". German Efromovich - imprenditore con nazionalità brasiliana, colombiana e polacca - racconta a "Il Sole 24 Ore" il suo progetto per acquisire Alitalia, per ora rigettato perché il governo vuole nazionalizzarla. Ieri la vicepresidente della Commissione Ue, Margrethe Vestager, sugli aiuti di Stato ad Alitalia ha detto che 'la discontinuità economica deve essere reale. Quindi valuteremo se si tratta effettivamente di una nuova attività'. 'In questi casi, usiamo una serie di criteri per valutare se la discontinuità è vera oppure no', tra questi 'il prezzo e la logica della transazione', nonché 'il piano su dipendenti e asset'. Efromovich spiega che "invece di versare altro denaro in Alitalia, il governo dovrebbe venderla, imponendo solo due obblighi al compratore: mantenere il nome e avere l'hub nel principale aeroporto italiano. Ho comprato Avianca Colombia nel 2004 e rho risanata in sei mesi. Ad esempio, negli acquisti c'è un elevato potenziale di risparmi". Anche Lufthansa è interessata. "Ogni compagnia europea se comprasse Alitalia avrebbe un conflitto d'interesse. Preferirebbe portare voli intercontinentali, per esempio da San Paolo del Brasile, sul proprio hub anziché a Fiumicino. Leogrande è stato il primo a dire lei è benvenuto, prima che presentassi la manifestazione d'interesse. Ma poi hanno cambiato idea. L'ho incontrato di nuovo martedì. Ha detto che non si farà la privatizzazione. Ma la situazione non è definita". (segue) (Res)