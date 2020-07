Imprese: Efromovich a "Il Sole 24 Ore", ho i soldi per Alitalia e continuerò a corteggiarla (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come con una bella donna, - aggiunge - continuerò il corteggiamento finché ci sarà un'opportunità. Sappiamo dai giornali che il governo ci metterà 3 miliardi di euro. È troppo, non ha senso. Però non so su cosa sia basato il piano. Forse hanno dei debiti da pagare? Forse vogliono comprare 5 Airbus 380? Costano 350 milioni l'uno". Il suo gruppo ha le risorse. "Synergy non investe da sola. Abbiamo 3-4 investitori dietro di noi, nordamericani, del Medio Oriente, sudamericani". Il bilancio di Synergy non è pubblico. "No, perché è una società privata Abbiamo presentato il bilancio al commissario. Leogrande ha detto che Synergy soddisfa tutti i requisiti economici, patrimoniali e finanziari. Era richiesto di avere almeno un miliardo di euro di fatturato lordo e 250 milioni di patrimonio netto o di liquidità. Synergy e Avianca Colombia Holding sono registrate a Panama e i soldi sono lì. "Sì, a Panama. Panama, Bahamas... tutti questi paesi chiamati paradisi fiscali non sono illegali. Se sei una multinazionale e stabilisci il quartier generale in un paese 'tax efficient' è illegale se metti in questi paradisi fiscali i soldi che hai guadagnato in altri paesi. Efficienza fiscale non significa evasione fiscale. Avianca Holding non sarebbe stata accettata per la quotazione al Nyse se non fosse stata in regola". In Alitalia metterebbe "fino a un miliardo in base al piano che ho visto l'anno scorso. Se la Newco nasce senza debiti possono bastare 500 milioni di euro". (Res)