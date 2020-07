Marò: l'obiettivo dell'Italia con l'arbitrato internazionale era portare a casa la giurisdizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella vicenda relativa ai due marò i fatti dimostrano che la posizione dell’Italia era corretta. Lo dichiara ad “Agenzia Nova”, l’ambasciatore Stefano Pontecorvo, attuale Alto rappresentante civile della Nato in Afghanistan, in merito alla sentenza del Tribunale arbitrale costituita all’Aia che stabilisce all’Italia la giurisdizione del caso dei fucilieri di Marina Massimiliano Latorre e Salvatore Girone in relazione ai fatti accaduti durante l’incidente del 15 febbraio 2012 precludendo all’India l’esercizio della propria giurisdizione nei loro confronti. Secondo l’ambasciatore, il risultato della sentenza indica chiaramente la posizione “che avevamo ottenuto dai tempi del ministro Giampaolo Di Paola (ministro della Difesa dal 2011 al 2013), ovvero che l’Italia aveva giurisdizione, e per la quale ci siamo battuti”. “Adesso i fatti ci dimostrano che avevamo ragione”, ha aggiunto Pontecorvo che all’epoca dei fatti era consigliere diplomatico del ministero della Difesa.Il Tribunale costituito a l'Aia il 6 novembre 2015, presso la Corte permanente di arbitrato, per dirimere la controversia tra Italia e India in relazione all'incidente occorso il 15 febbraio 2012 nell'Oceano Indiano nel quale è rimasta coinvolta la nave "Enrica Lexie" battente bandiera italiana, ha pubblicato oggi il provvedimento arbitrale. Il provvedimento stabilisce in particolare che: in relazione ai fatti accaduti durante l'incidente del 15 febbraio 2012, all'India viene precluso l'esercizio della propria giurisdizione nei confronti dei due fucilieri di Marina. Il Tribunale arbitrale ha dunque accolto la tesi sempre sostenuta dall'Italia in tutte le Sedi giudiziarie – indiane e internazionali – e cioè che Girone e Latorre erano funzionari dello Stato italiano, impegnati nell'esercizio delle loro funzioni, e pertanto immuni dalla giustizia straniera; l'Italia dovrà esercitare la propria giurisdizione e riavviare il procedimento penale sui fatti occorsi il 15 febbraio 2012, a suo tempo aperto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma; l'Italia dovrà compensare l'India per i danni fisici, materiali e morali causati all'equipaggio e all'imbarcazione del peschereccio indiano "Saint Antony". Al riguardo, il Tribunale ha invitato le due parti a raggiungere un accordo attraverso contatti diretti.Secondo fonti vicine al team legale sentite da "Agenzia Nova", l'obiettivo dell'Italia con l'arbitrato internazionale era di portare a casa la giurisdizione, acquisire la competenza sul processo: "Si tratta di un successo per il nostro paese. L'unico obiettivo prefissato è stato raggiunto". Secondo la fonte, la richiesta di risarcimento non deve essere letta come una condanna penale dei due fucilieri. "Il tribunale arbitrale nel prevedere un risarcimento a favore delle vittime non ha fatto una valutazione delle prove: ha voluto essere estremamente cauto. La competenza unica ad accertare i fatti e gli eventi del febbraio 2012 per la prospettiva penale ce l'ha solo la magistratura italiana che dovrà istruire un processo", aggiunge.Sulla vicenda Andrea Armaro, già portavoce dei ministri della Difesa, Arturo Parisi e Roberta Pinotti, sostiene che il Tribunale internazionale, riconoscendo la giurisdizione italiana nei confronti dei due fucilieri italiani Salvatore Girone e Massimiliano Latorre, conferma quanto giusto fu affidare la controversia al Tribunale internazionale dell’Aia. Infatti, per Armaro “lungimirante fu il governo Renzi con i ministri degli Esteri (Mogherini, Gentiloni) e della Difesa (Pinotti) ad accettare la linea proposta nel 2015 dal nuovo team legale. “Quella decisione costituì la svolta perché permise di mettere sul giusto binario l’intera vicenda”, precisa. (Res)