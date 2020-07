Abruzzo: un mese e mezzo di spot per promozione turistica de L'Acquila

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per un mese e mezzo, sostanzialmente per quasi tutta l'estate, gli schermi pubblicitari della stazione di Roma Tiburtina, di altre stazioni ferroviarie della capitale, di quelle di Fiumicino aeroporto e Ciampino, di Firenze, e i circuiti tv delle aree di servizio autostradali nei pressi di Firenze e Bologna trasmetteranno un video sull'Aquila per 132 volte al giorno. Il video, iniziativa dell'assessorato alla Promozione dell'immagine della città, è stato realizzato dalla società Media One di Roma, concessionaria degli impianti pubblicitari di stazioni ferroviarie e aree di servizio dove lo spot sarà proiettato ed è stato presentato all'Auditorium del Parco dal sindaco del capoluogo abruzzese, Pierluigi Biondi e dall'assessore al Turismo, Fabrizio Aquilio. Sono intervenuti il presidente della Fondazione Carispaq, Domenico Taglieri, che ha offerto un importante contribuito al progetto, e Marco Ruggeri della Media One. (segue) (Gru)