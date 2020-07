Abruzzo: un mese e mezzo di spot per promozione turistica de L'Acquila (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Della durata di 60 secondi, il video – il cui slogan è "vola in alto, vieni all'Aquila" – mostra gli scorci più significativi della città (piazza Duomo, la fontana delle 99 Cannelle, il Castello cinquecentesco, Collemaggio, i cortili storici dei palazzi del centro) e gli aspetti più suggestivi del Gran Sasso e del territorio come se fossero visti da un uccello in volo, tramite l'utilizzo di droni acrobatici."Dobbiamo scrollarci di dosso l'immagine di una città in perenne affanno per gli effetti del terremoto, poi aggravati dal covid – ha affermato il sindaco Pierluigi Biondi – in questi anni la ricostruzione è andata avanti e L'Aquila offre tantissimo in materia di storia, arte e cultura. Questo video ci permette di mostrare l'immagine più limpida del nostro territorio. Un territorio che ha degli aspetti unici che vanno valorizzati attraverso un'operazione come quella dell'assessore Aquilio, in modo tale che il ritorno turistico porti degli effetti benefici, anche sotto il profilo dell'economia". (Gru)