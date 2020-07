Governo: Tajani a "Il Tempo", in piazza per dare un segnale a Conte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Al governo manca una visione strategica, non può risolvere i gravi problemi del Paese". Il vicepresidente di Forza Italia ed eurodeputato, Antonio Tajani, ribadisce di essere pronto a collaborare con il premier Conte ma, sottolinea, "collaborare significa 'lavorare con' e non parlare tanto senza decidere niente". Il 4 luglio Forza Italia sarà a Piazza del Popolo, con FdI e Lega, per manifestare contro il go-verno, soprattutto per chiedere interventi urgenti per il lavoro. Non salva niente dei provvedimenti del premier Conte. "Non c'è stata alcuna soluzione ai problemi che ci troviamo di fronte e peraltro il governo e la maggioranza che lo sostiene non ci hanno mai coinvolti. Ora ci chiedono di votare un altro scostamento di bilancio, vogliamo sapere cosa vogliono fare con questi soldi. La manifestazione di sabato serve per dare un segnale chiaro, per ribadire la necessità delle riforme, partendo dalla giustizia. Ovviamente la nostra iniziativa di protesta rispetterà tutte le regole previste e avrà una partecipazione limitata". La maggioranza non riuscirà a trovare compromessi e portare avanti un piano comune. "Sono quattro partiti diversi, Conte cerca di mediare per tentare di rimanere quanto più possibile presidente del Consiglio ma non risolve i problemi. Basta girare per la strada o vedere le condizioni di tante imprese, c'è un enorme scontento. Per non parlare poi della scuola, un disastro. Stanno anche distruggendo gli istituti paritari. Del resto nella maggioranza non potranno mai andare d'accordo, sono troppo distanti". (segue) (Rin)