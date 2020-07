Governo: Tajani a "Il Tempo", in piazza per dare un segnale a Conte (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'opposizione è sempre disponibile a dare una mano. "Disponibili, ma con le proposte non con i voti per salvare il governo. Anche se restiamo convinti di approvare il Mes perché avremo subito tanti soldi con interessi bassissimi". Il premier ha detto che per ora l'Italia non ne ha bisogno, anche se la maggioranza è spaccata: il Pd lo vorrebbe, il M5S no. "Peraltro se non prende questi soldi, rischia pure di non avere nemmeno quelli del Recovery Fund". In Europa "non capiscono. Prima chiediamo aiuto e poi non lo prendiamo, pensano che non ne abbiamo bisogno". Però sul Mes è diviso anche il centrodestra. Forza Italia spinge per utilizzare questi 36 miliardi mentre Lega e Fratelli d'Italia sono contrari. "Dico anche a loro di valutare bene, è una questione contabile non politica". La strategia di Berlusconi della distinzione di Forza Italia rispetto a Lega e FdI ha funzionato. II partito cresce nei sondaggi. "Non abbiamo mai rinunciato alla nostra identità e ne siamo orgogliosi ed è un vantaggio per tutto il centrodestra". In un'intervista a 'la Repubblica' Berlusconi ha detto di essere pronto ad entrare in un governo con una maggioranza diversa da quella che sostiene Conte. "Intendeva una maggioranza di centrodestra, siamo sempre stati contrari al governissimo". Eppure Conte ha lodato la 'responsabilità' di Forza Italia... "Non creda in questo modo di dividere il centrodestra", ha concluso Tajani. (Rin)