Governo: Salvini a "La Stampa", servono elezioni a settembre

- Matteo Salvini mentre è in auto racconta che domani, a Piazza del Popolo, ci sarà la prima manifestazione del centrodestra nella storia, "tutti seduti sulle seggiole, disciplinati come svizzeri: 4 mila persone contingentate e sedute...". Cambia tono quando ricorda le parole del segretario del Pd: 'Se a governare l'Italia durante l'emergenza sanitaria fosse stato Salvini, ci saremmo trovati come in Brasile con Bolsonaro'. Il leader del Carroccio diventa ruvidissimo. "Sono le dichiarazioni di un poveretto, di un miserabile, di un mentecatto, - dice a "La Stampa" - dovrebbe vergognarsi, indegno di un governatore. Scherzare sui morti non solo italiani come se i morti brasiliani avessero un colore politico. Semmai Zingaretti spieghi come sono stati utilizzati i 35 milioni spesi per materiale sanitario durante l'emergenza e andati a certe aziende. C'è una magistratura più attenta con una parte politica e meno con il Pd". "A leggere - continua - le intercettazioni di Palamara su di me e seguendo quello che è successo a Berlusconi mi sembra chiaro che ci sia un pregiudizio contro il centrodestra. La riforma della giustizia sarà uno dei cardini del nostro prossimo governo". Quello a Berlusconi sarebbe stato un processo politico. "Sono gli stessi magistrati nelle loro intercettazioni che parlano di processo politico. Dopo Palamara non ho più dubbi ma certezze. Ma io, comunque, il 3 ottobre affronterò il tribunale di Catania con serenità. Ho la coscienza a posto". (segue) (Rin)