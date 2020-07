Governo: Salvini a "La Stampa", servono elezioni a settembre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito al rapporto tra governo e opposizione, Conte ha detto che Fi è un'opposizione responsabile. "E io sarei invece irresponsabile? Abbiamo fatto 500 proposte su tutto. Non è stato accolto nulla. Più che dare voti all'opposizione, Conte dovrebbe garantire soldi alle imprese. Ho ricevuto una mail da Conte che annuncia un prossimo incontro, non dice né dove né quando, ma a me interessa sapere su cosa. Noi andremo insieme a tutto il centrodestra e proporremo le nostre priorità per l'ennesima volta". Berlusconi però è pronto a una nuova maggioranza, magari senza i 5S e con il Pd. "Io un governo con il Pd non lo faccio. La via maestra sono le elezioni a settembre, nel giorno del voto per le Regionali e le comunali. La parola agli italiani. Un governo che litiga su tutto, immobile, con i cantieri fermi, è un danno al Paese". Si fida di Berlusconi. "L'ho sentito e mi ha detto che lui non sosterrà mai un governo nemico della proprietà privata, delle aziende, delle partite Iva. Berlusconi è anche un uomo d'azienda e mi ha assicurato che non fa governi pasticciati, con forze politiche che sono a favore della decrescita felice. Non segue le fantasie dei giornali". (segue) (Rin)