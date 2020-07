Governo: Salvini a "La Stampa", servono elezioni a settembre (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcuni senatori 5S sono passati con la Lega e altri se ne annunciano. "Sto incontrando tanta gente, non è la Lega che li cerca: molti parlamentari mettono la loro dignità prima dello stipendio. Erano stati eletti per fare la rivoluzione e ora si trovano al governo con Renzi". Berlusconi dice che sarebbe assurdo non usare il Mes per spese sanitarie. Il leader leghista vorrebbe fare queste spese in debito. "Sì, come fanno tutti gli altri Paesi d'Europa, anche quelli messi peggio di noi. Tutti stanno procedendo con risorse proprie, perché solo l'Italia dovrebbe consegnarsi nelle mani di un soggetto che ha sede a Lussemburgo ed è penalmente e civilmente irresponsabile? Fi fa parte del Ppe dove comanda la Merkel che sta insistendo più di tutti. Berlusconi lo fa per non dispiacere alla Cancelliera, ma lei fa gli interessi della Germania". "Se accettiamo i miliardi del Mes, - conclude Salvini - quando vinco io le elezioni tempo un minuto mi chiederebbero di rientrare. Finché al governo ci sono gli innocui Franceschini e Gualtieri, e in Europa c'è Gentiloni, va tutto bene. Se al governo va il centrodestra ti impongono patrimoniale e legge Fornero". (Rin)