Regno Unito: Casual Dining Group in stato d'insolvenza, tagliati 1.900 posti di lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società britannica Casual Dining Group, che possiede catene di ristoranti tra le quali Bella Italia e Cafè Rouge, è diventata insolvente, causando la perdita immediata di 1.900 posti di lavoro. Casual Dining Group ha scelto la società di consulenza AlixPartners per occuparsi dell'insolvenza, che dovrebbe risultare nella divisione del gruppo di ristoranti e nella vendita delle singole catene a nuovi investitori. La società britannica ha comunicato di aver ricevuto diverse offerte, ma ha anche specificato che i compratori non intendono acquistare tutti i locali e che di conseguenza 91 dei 250 ristoranti dovranno chiudere in modo permanente. Clare Kennedy, una degli amministratori del gruppo, ha affermato che "le nostre priorità immediate sono assistere le persone il cui posto di lavoro è stato colpito da quest'annuncio, e assicurare le vendite in modo da proteggere posti di lavoro e fornire una piattaforma sostenibile per il futuro per i tanto amati marchi del gruppo". (Rel)