Infrastrutture: Traversi (M5s), caos autostrade Genova? Situazione intollerabile

- Dopo caduta Ponte Morandi la situazione è intollerabile per le autostrade di Genova. Così il sottosegretario ai Trasporti Roberto Traversi (M5s) intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus. “La situazione è intollerabile, già dalla caduta del Ponte Morandi –ha affermato Traversi-. Da quel giorno c’è stata ovviamente l’indagine della Procura e tutta una serie di inchieste è andata a scavare e si è trovato un po’ di tutto, soprattutto la conferma della mancata manutenzione ed è emersa anche la questione dei falsi report per quanto riguarda le galleria. Questo - spiega - ha portato piano piano alla situazione attuale. Questa indagine porta adesso ad avere una verifica diversa da quella che si faceva prima, perché prima la stessa Aspi faceva le verifiche, adesso non è più così. Adesso ogni galleria deve essere avallata, si fanno indagini precise e questo lavoro va fatto con estrema urgenza. Si sta procedendo nel nome della sicurezza per quanto riguarda il Ministero. Questi controlli vengono fatti con una circolare del 1967. Dobbiamo migliorare tutte queste cose perché con sistemi più moderni forse si farebbe prima. Ovviamente questa è la situazione che ci siamo ritrovati. C’è tutta la politica da mettere a processo, oltre che chi non ha fatto le manutenzioni”, dice Traversi. Sulla revoca delle concessioni ad Aspi, il sottosegretario aggiunge: “E’ una questione molto complessa che potrebbe esporre lo Stato a contenziosi e in ballo ci sono i soldi dei cittadini, quindi serve un’attenta valutazione”. (Rin)