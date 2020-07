Marò: l’India “prende atto” della sentenza della Corte permanente di arbitrato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’India “ha preso atto” della sentenza di ieri della Corte permanente di arbitrato dell’Aia sulla controversia relativa all’incidente che il 15 febbraio 2012 coinvolse la petroliera italiana Enrica Lexie e il peschereccio indiano St. Antony e “si metterà in contatto con le entità pertinenti in materia”. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri di Nuova Delhi. La Corte, costituita ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (Unclos) il 26 giugno 2015 su richiesta dell’Italia, “ha confermato la condotta delle autorità indiane in merito all’incidente”, prosegue il comunicato. La sentenza “stabilisce che le azioni degli ufficiali militari italiani e, di conseguenza, l’Italia hanno violato la libertà di navigazione dell’India ai sensi degli articoli 87, 1, a e 90 dell’Unclos”. (segue) (Inn)