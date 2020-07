Marò: l’India “prende atto” della sentenza della Corte permanente di arbitrato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte, si legge ancora nel comunicato del governo indiano, “ha osservato che l’India e l’Italia avevano una giurisdizione concorrente sull’incidente e una base giuridica valida per avviare un procedimento penale contro i fucilieri di Marina” e “ha respinto la richiesta di risarcimento dell’Italia” per la loro detenzione. “Tuttavia, ha riscontrato che le immunità di cui godevano come ufficiali di Stato costituiscono un’eccezione alla giurisdizione dei tribunali indiani e, quindi, impediscono loro di giudicare” quei militari. La Corte “ha preso atto dell’impegno assunto dall’Italia di riprendere le indagini penali sugli eventi del 15 febbraio 2012”, prosegue la nota. (segue) (Inn)