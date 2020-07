Migranti: Germania chiede a paesi Ue più partecipazione a operazioni di soccorso in mare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania chiede agli altri Stati membri dell'Ue maggiore partecipazione alle operazioni di soccorso dei migranti in mare. Il ministero dell'Interno tedesco ha comunicato ai governi che, considerato il previsto aumento delle partenze dei profughi nel corso dell'estate, nelle prossime settimane vi è bisogno di un'ampia partecipazione” dei paesi dell'Unione europea agli interventi di salvataggio. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, il ministro dell'Interno tedesco, Horst Seehofer, intende discutere della questione con i colleghi europei in una videoconferenza convocata per il 7 luglio prossimo. Gli Stati membri dell'Ue sono chiamati da Seehofer a “sostenere i paesi del Mediterraneo nell'affrontare gli sbarchi dopo operazioni di ricerca e soccorso” dei migranti. Allo stesso tempo, il ministro dell'Interno tedesco vuole evitare gli incentivi per i profughi a recarsi in Europa. La situazione nel Mediterraneo, “in particolare il pericolo per la vita di coloro che cercano di raggiungere l'Europa in maniera illegale via mare”, è fonte di “grande preoccupazione”, afferma il ministero degll'Interno tedesco. I trafficanti di esseri umani cercano, infatti, di utilizzare le attuali regole sul salvataggio in mare per le loro attività “senza scrupoli”. (segue) (Geb)