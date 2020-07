Migranti: Germania chiede a paesi Ue più partecipazione a operazioni di soccorso in mare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È, dunque, “compito dell'Europa” prevenire ulteriori morti nel Mediterraneo e porre fine alle “attività disumane” dei trafficanti di esseri umani. Menziona diverse misure per evitare di attrarre i migranti. A tal fine, e per evitare le partenze dei profughi, la forze dell'ordine dei paesi di origine e di transito dovrebbero collaborare più strettamente con l'Ue. Inoltre, l'Europa deve fare di più per rafforzare “la protezione delle frontiere esterne marittime”, in particolare potenziando le guardie costiere dei paesi dell'Africa settentrionale. L'obiettivo p far sì che tali forze possano adempiere “al loro dovere di salvare il mare in modo professionale nel rispetto delle norme sui diritti umani”. Per un più rapido rimpatrio dei migranti non idonei a ottenere lo status di rifugiati, Seehofer propone che gli Stati membri dell'Ue organizzino voli charter in maniera congiunta. L'Ue deve, inoltre, promuovere i rimpatri volontari. Infine, Seehofer chiede agli Stati membri dell'Ue in che modo intendano provvedere alla redistribuzione dei migranti. (Geb)