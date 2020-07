Infrastrutture: Traversi (M5s), altre cose da fare prima del Ponte su Stretto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riguardo il Ponte sullo Stretto "naturalmente ci sono prima altre cose da fare". Così il sottosegretario ai Trasporti Roberto Traversi (M5s) intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus. "E’ bello pensare al futuro, bisogna farlo e lo stiamo facendo, però un ponte sullo stretto in una Sicilia e in una Calabria a malapena urbanizzate sarebbe una perla nel deserto. Bisognerebbe prima fare in modo di arrivare serenamente allo Stretto di Messina e poi magari si può pensare al Ponte”, ha detto il sottosegretario.(Rin)