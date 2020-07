Francia: Macron, pronto a cambiare la riforma delle pensioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese, Emmanuel Macron, si è detto "aperto" a una trasformazione della riforma delle pensioni, sospesa a causa della crisi del coronavirus, affermando però che non sarà "messa da parte". "Non possiamo essere un paese che vuole la sua indipendenza, la riconquista sociale, economica e ambientale e allo stesso tempo essere anche il paese dove si lavora di meno nel corso della vita in Europa", ha detto il capo dello Stato in un'intervista alla stampa regionale. Macron ha poi affermato che il rientro dalle vacanze sarà "molto duro". Il presidente ha affermato che la sua priorità sarà quella di disegnare un nuovo cammino attorno alla ricostruzione economica, sociale ed ambientale". Sul rimpasto di governo che dovrebbe essere annunciato nei prossimi giorni il presidente non ha fornito dettagli. Il titolare dell'Eliseo ha elogiato l'operato del suo primo ministro, Edouard Philippe, che tuttavia potrebbe lasciare l'esecutivo. Macron ha rimarcato la "relazione di fiducia" che ha con il premier, ma al tempo stesso ha ricordato che dovrà "fare delle scelte per impostare il nuovo percorso".(Frp)