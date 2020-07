Yemen: battaglia nel palmeto di Al Tahita, i ribelli Houthi subiscono pesanti perdite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La milizia ribelle sciita yemenita Ansar Allah, meglio nota come Houthi, ha subito perdite umane e materiali significative nelle ultime ore, in quattro settori del fronte della costa occidentale dello Yemen. I media affiliati alle forze della Coalizione militare a guida saudita hanno riferito che i combattenti nemici, armati e sostenuti dall'Iran, hanno tentato di infiltrarsi nelle piantagioni di palme a est dell'area montuosa del distretto di Al Tahita, ma senza risultati. I recenti rinforzi e i movimenti della milizia Houthi “sono stati attentamente monitorati e si sono rapidamente conclusi in un fallimento”, spiega l'emittente televisiva panaraba di proprietà saudita "Al Arabiya". (Res)