Regno Unito: annuncio cancelliere Sunak si concentrerà su posti lavoro, non su tagli tasse

- Il cancelliere dello Scacchiere britannico Rishi Sunak si concentrerà sui posti di lavoro nel suo annuncio della prossima settimana, non su grandi riduzioni fiscali per riavviare l'economia. Lo riporta il quotidiano britannico "Financial Times". Il discorso di Sunak segnalerà un passaggio dalla fase di supporto della strategia di risposta al coronavirus, durante la quale il governo "ha circondato in un abbraccio l'economia del Regno Unito", alla fase di stimolo, durante la quale le famiglie e le società verranno incoraggiate a spendere come farebbero normalmente. Un deputato del Partito conservatore ha affermato che "ci è stato detto di non aspettarci che i soldi vengano spesi ovunque. Mi aspetto che Rishi esponga il quadro generale prima del suo bilancio autunnale". (segue) (Rel)