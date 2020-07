Regno Unito: annuncio cancelliere Sunak si concentrerà su posti lavoro, non su tagli tasse (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La strategia del governo si concentrerà sull'assistenza per milioni di persone che hanno avuto accesso al programma di mantenimento dei posti di lavoro, e che verranno sostenute nel ritorno alla propria attività o nella ricerca una nuova posizione. Sunak sta anche esaminando diverse opzioni per incoraggiare le aziende ad assumere i giovani, come per esempio un sussidio salariale per le piccole aziende che assumeranno praticanti di età inferiore ai 25 anni. Alcuni deputati del Partito conservatore stanno esortando Sunak a estendere il programma di mantenimento dei posti di lavoro per settori che non possono ancora riaprire, come quello delle arti. Il ministero delle Finanze però non sembra essere favorevole ad un approccio settoriale. (Rel)