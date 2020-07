India-Russia: Modi si congratula con Putin per referendum costituzionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, ha avuto ieri un colloquio telefonico col presidente della Russia, Vladimir Putin, col quale si è congratulato per il referendum sulla riforma costituzionale e per la celebrazione del 75mo anniversario della vittoria sul nazifascismo e della fine della Seconda guerra mondiale, alla quale ha preso parte anche un contingente indiano. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri di Nuova Delhi. I due leader, si legge nella nota, hanno parlato delle misure adottate per contenere l’epidemia di coronavirus e dell’importanza della relazione bilaterale per far fronte alle sfide del dopo Covid-19. Infine, hanno ribadito l’impegno nella partnership strategica speciale e privilegiata e a mantenere uno stretto contatto.(Inn)