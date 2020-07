Spagna: Galan (Iberdrola), sicurezza giuridica in America Latina per favorire investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I paesi dell'America Latina con "quadri più stabili e prevedibili" che garantiscono una maggiore "sicurezza giuridica" saranno quelli che beneficeranno maggiormente "dei massicci investimenti e della creazione di posti di lavoro per centinaia di migliaia di persone" che il processo di decarbonizzazione garantirà nei prossimi anni. Lo ha affermato il presidente della compagnia energetica Iberdrola, Ignacio Sánchez Galan, nel corso del suo intervento telematico all'incontro "Una transizione energetica innovativa e sostenibile in America Latina", organizzato dalla Ibero-American Business Foundation. Galan ha evidenziato che il dialogo tra governi, istituzioni e aziende private in America Latina è "più che mai fondamentale per muoversi verso un sistema energetico sostenibile e competitivo, generando crescita, occupazione e benessere sociale" e che Iberdrola, che negli ultimi 20 anni ha investito oltre 20 miliardi di euro nel continente fornendo energia a più di 40 milioni di persone, vuole essere un "acceleratore" della sostenibilità e aiutare la nostra attività a generare occupazione e crescita economica". (Spm)