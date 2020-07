Cina-Italia: atterrato a Nanchino primo volo speciale con imprenditori italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È atterrato oggi alle 10 locali a Nanchino un aereo della compagnia aerea Neos con a bordo 144 passeggeri. Si tratta di un’operazione su cui la Camera di commercio italiana in Cina, in stretta collaborazione con l’ambasciata d’Italia a Pechino, la rete diplomatico-consolare e la Farnesina, hanno lavorato con grande attenzione e dedizione nel corso delle ultime settimane. Ad accogliere i passeggeri all’arrivo, vi erano la console d’Italia aggiunta a Shanghai, Ludovica Murazzani, e i responsabili della Camera di commercio italiana. Lo riferisce un comunicato dell'ambasciata. Nel corso delle settimane, oltre a censire i connazionali interessati e facilitare la comunicazione con le autorità cinesi per l’ottenimento dei visti di ingresso, la task force della Camera di commercio e dell’ambasciata d’Italia a Pechino ha lavorato senza sosta per l’organizzazione del volo charter dall’Italia e per l’effettuazione di tutte le procedure propedeutiche per la partenza, incluso il tampone per il Covid-19 obbligatorio per tutti i passeggeri. (segue) (Com)