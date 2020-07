Cina-Italia: atterrato a Nanchino primo volo speciale con imprenditori italiani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I nostri imprenditori effettueranno ora la quarantena di 14 giorni richiesta dalle autorità cinesi nella stessa città di Nanchino, per poi proseguire verso le province dove vivono e lavorano. “È stata un’operazione che abbiamo lanciato ai primi segnali di apertura della Cina a fine maggio insieme alla Camera di commercio italiana in Cina e con il forte sostegno della Farnesina. Vi ho attribuito la massima priorità quale concreto segnale di attenzione delle Istituzioni per la comunità imprenditoriale italiana in Cina. L’operazione è frutto di un'ottima collaborazione pubblico-privata e desidero ringraziare in particolare il Presidente della Camera, Paolo Bazzoni”, ha commentato l’ambasciatore Luca Ferrari. Il fast track ottenuto dall’Italia per il rimpatrio dei suoi imprenditori in Cina è stato finora l’unico insieme a quelli tedesco e coreano. L’ambasciata e tutta la rete diplomatico-consolare italiana in Cina insieme alla Camera di commercio sono già al lavoro per effettuare nuovi voli nelle prossime settimane. (Com)