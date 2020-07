Energia: colloqui tra Marocco e Portogallo sul progetto per nuova interconnessione elettrica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Portogallo e Marocco intendono portare a compimento il progetto per un realizzare una nuova interconnessione elettrica. E’ quanto emerge dall’incontro tra il ministro dell'Energia, delle miniere e dell'ambiente del Marocco, Aziz Rabbah, e il ministro portoghese dell'Ambiente e della transizione energetica, Joao Pedro Matos Fernandes, per fare il punto sullo stato della cooperazione bilaterale nel settore dell'energia. Questi colloqui – tenuti in videoconferenza - sono stati organizzati alla presenza degli ambasciatori dei due paesi, Othmane Bahnini e Bernardo Futscher Pereira, nonché dei principali attori della cooperazione energetica. Per la parte marocchina erano presenti l’amministratore delegato dell’Agenzia per lo sviluppo dell’energia solare (Masen), Mustapha Bakkoury; il direttore generale dell'Ufficio nazionale per l’elettricità e l’acqua potabile (Onee), Abderrahim El Hafidi; il segretario generale del ministero di Energia, miniere e ambiente, Mohamed Ghazali. Per la parte portoghese c’erano il direttore generale della Rete nazionale per l'energia (Ren), Rodrigo Costa, nonché i rappresentanti di vari dipartimenti tecnici. Durante l'incontro, a cui ha partecipato anche il segretario di Stato portoghese per l'Energia, Joao Galamba, le due parti hanno esaminato la questione dell'interconnessione elettrica tra i due paesi, ribadendo la portata strategica di questo collegamento sia per i due paesi che per la regione nel suo compllesso. Secondo l'agenzia di stampa marocchina "Map", Onee e Ren si sono impegnate, in particolare, a finalizzare gli studi tecnici entro la fine dell'anno per passare a una nuova fase del la realizzazione di questo progetto. (Mar)