Marocco: deficit commerciale in calo del 12 per cento a fine maggio

- La riduzione del disavanzo della bilancia commerciale del 12 per cento alla fine di maggio non è una buona notizia per il Marocco, perché arriva nel contesto di una crisi sanitaria che ha provocato una forte contrazione degli scambi. Nella sua edizione del giorno, il quotidiano marocchino "L'Economiste" ritiene che "la riduzione del deficit della bilancia commerciale del 12 per cento alla fine di maggio sarebbe stata una buona notizia se non avesse avuto nulla a che fare con la crisi della pandemia di Covid-19". La necessità commerciale nasconde, secondo il giornale, un forte calo degli scambi. "Le importazioni, strutturalmente caratterizzate dall'acquisto di beni strumentali e semilavorati, sono diminuite del 21,5 per cento, in parte a causa del rallentamento economico con l'arresto dei cantieri durante il periodo di serrata", si legge nell’analisi. L'eccezione deriva dai prodotti alimentari, principalmente grano e orzo, che sono aumentati del 23,7 per cento. Altrimenti, "tutti gli acquisti all'estero sono in calo". (Mar)