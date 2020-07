Hong Kong: l’attivista Nathan Law è fuggito all’estero (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mercoledì, primo luglio, il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, ha definito la nuova legge sulla sicurezza imposta dalla Cina a Hong Kong un provvedimento “draconiano, che pone fine alla libertà di Hong Kong ed espone la maggiore paura del Partito (comunista cinese): la libera volontà e il libero pensiero del suo popolo”. Pompeo ha definito la legislazione in vigore da ieri ad Hong Kong “un affronto a tutti i paesi”, ed ha ribadito la direttiva del presidente Donald Trump per l’annullamento dello status speciale concesso all’ex colonia britannica. Il capo della diplomazia di Washington si è detto “profondamente preoccupato” per la sicurezza “di tutti” gli abitanti di Hong Kong e degli stranieri che vi vivono o soggiornano, ricordando che l’articolo 38 della nuova legge potrebbe essere applicato anche ai cittadini statunitensi. “Nel suo periodo di libertà Hong Kong è stata una delle città più stabili, prospere e dinamiche al mondo. Ora sarà solo un’altra città controllata dai comunisti nella quale la popolazione sarà soggetta al volere dell’élite di un partito. È molto triste”, ha osservato Pompeo. Dure parole di condanna alla Cina sono giunte anche dalla presidente della Camera Usa, la democratica Nancy Pelosi, che ha parlato di una legge “brutale”, tesa a “spaurire, intimidire e sopprimere la libera espressione degli honkonesi”. (segue) (Cip)