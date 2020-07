Hong Kong: l’attivista Nathan Law è fuggito all’estero (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una presa di posizione particolarmente dura nei confronti della Cina e del nuovo regime di sicurezza imposto alla ex colonia britannica è giunta proprio dal Regno Unito. Il primo ministro britannico, Boris Johnson, ha annunciato che Londra “studierà e passerà attentamente al vaglio” la nuova legge sulla sicurezza”, per stabilire gli elementi in conflitto con la Dichiarazione congiunta tra Regno Unito e Cina, base della restituzione di Hong Kong avvenuta nel 1997. Johnson si è detto “profondamente preoccupato” dalla legislazione entrata in vigore nella regione speciale, pur precisando che Londra non intende assumere decisioni di politica estera o interna sulla base di irrazionali sentimenti “sinofobici”. Il premier è parso fare riferimento al tema spinoso della partecipazione del colosso cinese Huawei alla realizzazione della rete 5G britannica, reso ancora più pressante dalla recente decisione degli Usa di formalizzare l’azienda cinese come entità “di proprietà o alle dipendenze” delle Forze armate di Pechino. Da settimane Londra pare orientarsi verso una partecipazione circoscritta di Huawei nelle reti nazionali, ma lo scontro frontale sempre più aspro tra Washington e Pechino potrebbe costringere il Regno Unito ad una scelta di campo ancora più netta. (segue) (Cip)