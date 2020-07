Hong Kong: l’attivista Nathan Law è fuggito all’estero (9)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri britannico, Dominic Raab, ha confermato che i titolari di passaporti britannici d'oltremare (Bno) a Hong Kong potranno trasferirsi nel paese per studiare e lavorare, e potranno successivamente richiederne la cittadinanza.Raab ha spiegato come l'introduzione della nuova legge cinese sulla sicurezza nazionale a Hong Kong sia una "chiara e serissima violazione della Dichiarazione congiunta sino-britannica" del 1984, e "un flagrante attacco nei confronti della libertà di parola e di protesta per i cittadini". La nuova legislazione rischia anche di intaccare l'indipendenza del sistema giudiziario di Hong Kong, in quanto permette di creare un nuovo ufficio controllato da Pechino. L'ente "potrà intromettersi in modo diretto sulla responsabilità che le autorità di Hong Kong hanno nel mantenere l'ordine pubblico", ha accusato il ministro. Raab ha poi denunciato le centinaia di arresti ai danni di manifestanti honkonesi ieri, e le nuove restrizioni alle esternazioni di dissenso. Il ministro degli Esteri britannico ha promesso che il Regno Unito non si sottrarrà ai suoi obblighi storici e sosterrà i cittadini di Hong Kong. "E' proprio perché consideriamo la Cina un partner internazionale che non volteremo la faccia dall'altra parte quando commette una violazione della legge di Hong Kong e dei nostri accordi", ha affermato Raab. Centinaia di honkonesi si sarebbero già attivati da ieri per emigrare dall’ex colonia. La Cina, frattanto, ha annunciato l’intenzione di adottare “contromisure adeguate” in risposta ai piani di Londra per agevolare la concessione della cittadinanza agli abitanti della ex colonia. (segue) (Cip)