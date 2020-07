Usa: coronavirus, governatore Texas annuncia obbligo mascherine in pubblico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore repubblicano del Texas, Greg Abbott, ha annunciato l’obbligo per i cittadini di quello Stato di indossare mascherine nei luoghi pubblici, in risposta all’aumento dei casi di contagio da coronavirus. Lo stesso Abbott aveva evitato di assumere tale decisione nelle scorse settimane, affermando che lo Stato non disponesse dell’autorità di imporre l’utilizzo delle mascherine. Sotto la guida di Abbott, il Texas è stato uno dei primi Stati Usa a riaprire la propria economia, lo scorso maggio; nei giorni scorsi, però, il progressivo aumento dei casi di contagio che si è verificato negli Usa ha interessato anche il Texas, dove si registra un sensibile aumento dei ricoveri in ospedale. L’obbligo delle mascherine riguarda per il momento solamente le contee dello Stato dove si contano più di 20 contagi. “Il virus si propaga a una velocità tale, che a questo punto abbiamo uno scarso margine di errore”, ha ammesso il governatore repubblicano.(Nys)