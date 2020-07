Hong Kong: Zheng Yanxiong guiderà l'ufficio per la protezione della sicurezza nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Zheng Yanxiong, membro del Comitato permanente del Partito comunista cinese del Guangdong, è stato nominato capo dell'ufficio governativo centrale di recente istituzione per la protezione della sicurezza nazionale a Hong Kong, ai sensi della legge sulla sicurezza nazionale entrata in vigore lo scorso primo luglio. Lo riferisce la stampa cinese. Ieri, 2 luglio, Eric Chan è stato eletto segretario generale del neo istituito Comitato per la sicurezza nazionale di Hong Kong dal governo centrale cinese. Lo riferisce l'agenzia di stampa ufficiale cinese "Xinhua". Chan era precedentemente direttore del dipartimento Immigrazione. La legge sulla sicurezza nazionale entrata in vigore ad Hong Kong il 30 giugno prevede l'istituzione di un comitato presieduto dal capo esecutivo di Hong Kong, che risponde direttamente al governo centrale per le questioni relative alla sicurezza nazionale. Pechino invierà inoltre un proprio consulente per la sicurezza nazionale a partecipare alle riunioni. Il comitato ha il compito di analizzare e valutare gli sviluppi in relazione alla salvaguardia, l'elaborazione di piani e la formulazione di politiche per salvaguardare la sicurezza nazionale, e nessuna delle sue decisioni potrà essere contestata in tribunale. Pechino ha anche nominato Au Ka-wang come nuovo responsabile dell'Immigrazione.(Cip)