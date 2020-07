Hong Kong: l’attivista Nathan Law è fuggito all’estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nathan Law, uno tra i volti più noti dell’attivismo democratico di Hong Kong, ha annunciato ieri, 2 luglio, di aver lasciato l’ex colonia britannica dopo l’entrata in vigore della nuova legge sulla sicurezza nazionale, che vieta di fatto il dissenso in quel territorio. Law ha affermato che intende proseguire all’estero il proprio attivismo contro “l’espansione autoritaria” del governo cinese. L’annuncio giunge all’indomani di una testimonianza resa in videoconferenza dallo stesso Law al Congresso federale degli Stati Uniti, in merito alle implicazioni del provvedimento entrato in vigore ad Hong Kong il primo luglio scorso. “Ho fatto sentire la mia voce contro l’illegalità del regime (cinese) nella speranza che il mondo non dimentichi quanto sta accadendo ad Hong Kong. Ovviamente sapevo che espormi avrebbe messo a rischio la mia sicurezza, date le circostanze”, ha scritto Law in una serie di Tweet, riferendosi alla testimonianza resa alla commissione Affari esteri della Camera dei rappresentanti Usa. Law ha detto di trovarsi di fronte a una “scelta drammatica: mantenere il silenzio d’ora in avanti, o continuare la mia azione di diplomazia privata, così da mettere in guardia il mondo della minaccia dell’espansione autoritaria cinese. Ho deciso così di dire addio alla mia città”. (segue) (Cip)