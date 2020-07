Usa: sondaggio Monmouth, Biden in vantaggio di 12 punti su Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato presunto del Partito democratico alla Casa Bianca, Joe Biden, continua ad avere un ampio vantaggio nei sondaggi rispetto al presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Ne parla il sito "Politico", che cita una rilevazione effettuata dalla Monmouth University, secondo cui Biden avrebbe un vantaggio di 12 punti sul presidente, con il 53 per cento degli intervistati intenzionati a votarlo rispetto al 41 per cento dell'avversario. Il mese scorso, il sondaggio di Monmouth aveva rilevato un vantaggio di Biden di 11 punti. Il vantaggio di Biden è aumentato in ogni sondaggio di Monmouth da marzo, passando da tre punti percentuali quattro mesi fa a 12 punti percentuali questa settimana. La campagna di Trump ha cercato di ritrarre Biden in declino cognitivo e l'ex vicepresidente ha dovuto respingere le domande sulle sue capacità mentali durante una conferenza stampa questa settimana. Il sondaggio di Monmouth ha rilevato che il 52 per cento degli elettori è almeno in qualche modo fiducioso che Biden abbia la resistenza mentale e fisica per essere presidente, mentre il 45 per cento che dice lo stesso dell'attuale capo della Casa bianca. Il sondaggio dell'Università di Monmouth è stato condotto per telefono dal 26 al 30 giugno tra 867 adulti, tra cui 733 elettori registrati. (Nys)