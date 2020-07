Coronavirus: Alabama, scoperte feste a tema Covid-19 tra studenti universitari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diversi studenti universitari in una città dell'Alabama hanno organizzato delle feste a tempo "Covid-19" come un concorso per vedere chi avrebbe preso il virus per primo, riporta il "Toronto Star". L'assessore comunale di Tuscaloosa, Sonya McKinstry, ha detto che gli studenti hanno ospitato le feste per infettarsi a vicenda intenzionalmente con il nuovo coronavirus. McKinstry ha detto che gli organizzatori delle feste in questione hanno invitato di proposito degli ospiti che sono poi risultati positivi al Covid-19. Gli studenti hanno messo dei soldi in una pentola e chi si sarebbe contagiatoper primo avrebbe avuto i soldi. Il dipartimento della sanità non aveva inizialmente creduto alle voci, che dopo alcune ricerche si sono confermate reali. che le parti fossero voci, ma Smith ha detto che dopo alcune ricerche, i funzionari hanno scoperto che le parti erano reali. Le autorità non hanno detto se sarebbero state intraprese azioni contro gli studenti, né quali sono gli istituti coinvolti. (Nys)