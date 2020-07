Corea del Nord: Kim Jong-un ordina intensificazione misure contro coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, ha ordinato ai vertici del Partito del lavoro di intensificare gli sforzi tesi a prevenire l’ingresso del nuovo coronavirus nel paese. Lo hanno riferito i media ufficiali della Corea del Nord nella giornata di oggi, 3 luglio. “Una revoca troppo affrettata delle misure anti-epidemiche risulterebbe in una crisi inimmaginabile e irrecuperabile”, ha dichiarato il leader nordcoreano, secondo l’agenzia di stampa ufficiale “Korean Central News Angecy” (“Kcna”). Kim ha partecipato oggi a un incontro dell’ufficio politico del Comitato centrale del Partito del lavoro. La scorsa settimana, invece, Kim aveva tenuto un incontro coi vertici militari del paese in videoconferenza. Le parole del leader nordcoreano suggeriscono che il Nord non intenda riaprire i propri confini nel breve termine: il Nord è perlopiù isolato da Cina e Russia da cinque mesi a questa parte. Il Nord sostiene che sul territorio nazionale non sia stato individuato alcun contagio da coronavirus. (Git)