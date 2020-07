Asia-Europa: Cambogia rinvia il summit dell’Asem in programma a novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cambogia, paese che dovrebbe ospitare il prossimo Asia-Europe Meeting (Asem), in programma a novembre, ha deciso di rinviare l’evento biennale alla primavera del 2021, in risposta alla pandemia di coronavirus. Lo hanno riferito fonti diplomatiche citate dalla stampa di quel paese oggi, 3 luglio. Il summit di Phnom Penh, che era stato programmato per il 16 e 17 novembre prossimi, doveva costituire la prima importante occasione di incontro per alcuni tra i principali leader mondiali all’indomani delle elezioni presidenziali Usa del 3 novembre. La decisione della Cambogia potrebbe influire sui calendari di altri summit regionali, come il forum della Cooperazione economica Asia-Pacifico (Apec) e il summit dell’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean), entrambi in programma a novembre. L’Asem riunisce 51 paesi di Europa e Asia, che rappresentano collettivamente il 60 per cento della popolazione del pianeta e una percentuale pressoché analoga dell’economia e del commercio internazionale. L’ultimo incontro dell’Asem si è tenuto a Bruxelles nell’ottobre 2018. (Fim)