Camera: Crippa (M5s), legge su conflitto interessi non è più rinviabile

- Sono felice che oggi la conferenza dei capigruppo ha stabilito finalmente, dietro nostra richiesta, l'approdo in aula della proposta di legge sul conflitto d'interessi, a prima firma della collega Anna Macina, che sarà discussa molto probabilmente a partire dal 27 luglio. Così in una nota Davide Crippa, capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera dei deputati. “È una legge non più rinviabile ed una priorità per il Movimento: occorre evitare alla radice che l'interesse pubblico sia viziato da influenze di carattere privato”, ha detto, aggiungendo che “è una battaglia di civiltà e di tutela degli stessi interessi della collettività”. (Com)