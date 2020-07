Usa: il Giappone chiede di estradare due statunitensi accusati di aver fatto fuggire Carlos Ghosn

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giappone ha chiesto formalmente agli Stati Uniti di estradare Michael Taylor e suo figlio, Peter Taylor, accusati di aver aiutato l'ex boss della Nissan Motor, Carlos Ghosn, a fuggire dal paese mentre era in attesa di processo per accuse finanziarie. Lo riporta il quotidiano "Globe and Mail". Il Giappone ha presentato una richiesta al dipartimento di Stato degli Stati Uniti per l'estradizione dell'ex berretto verde e di suoi figlio dopo il loro arresto provvisorio nel Massachusetts a maggio. Gli avvocati dei due Taylor sostengono che si tratta di un'accusa che non prevede l'estradizione ai sensi del trattato Usa-Giappone.(Nys)