Germania-Ue: Bundestag, Bce ha soddisfatto requisiti sentenza Bverfg su Pspp

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale europea (Bce) ha fornito documentazione “comprensibile” sulla proporzionalità del programma di acquisto di titoli pubblici degli Stati membri dell'Eurozona (Pspp), avviato dall'Eurotower nel 2015. Pertanto, la Bce ha soddisfatto i requisiti della sentenza con cui, il 5 maggio scorso, la Corte costituzionale federale (Bverfg) aveva dichiarato il Pspp in parte in contrasto con la Legge fondamentale della Germania. È quanto afferma il Bundestag in una risoluzione approvata nella giornata di oggi. In questo modo, il parlamento federale chiude la controversia tra la Bce e il Bverfg, che rischiava di innescare un autentico terremoto nell'Eurozona. Con la sentenza del 5 maggio, la Corte costituzionale federale aveva, infatti, ingiunto alla Bce di fornire chiarimenti sulla proporzionalità del Pspp entro tre mesi. Scaduto tale termine, la Bundesbank avrebbe dovuto cessare di partecipare al programma. Nei giorni scorsi, l'autorità monetari europea ha inviato alla banca centrale tedesca diversi documenti sul Pspp che ne attestavano la proporzionalità. I fascicoli erano stati poi trasmessi dalla Bundesbank al governo federale e al Bundestag. Nella risoluzione del parlamento federale si legge che, sulla base della decisione del Consiglio direttivo della Bce e dei documenti ricevuti, l'assemblea “giunge alla conclusione che i requisiti contenuti nella sentenza della Corte costituzionale federale (...) per eseguire una verifica di proporzionalità in relazione al Pspp sono soddisfatti”. La mozione è stata presentata e votata da Unione cristiano-democratica (Cdu), Unione cristiano-sociale (Csu), Partito socialdemocratico tedesco (SpD), Verdi e Partito liberaldemocratico (Fdp). La Sinistra si è astenuta, mentre Alternativa per la Germania (AfD), formazione di destra che raccoglie consensi anche negli ambienti estremisti, ha votato contro.(Geb)