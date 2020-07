Italia-Libia: riunione comitato misto, Roma conferma obiettivo svolta cooperazione su flussi migratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’’Italia ha confermato l’obiettivo di imprimere una svolta sostanziale alla cooperazione con la Libia nella gestione dei flussi migratori nella riunione del Comitato misto italo-libico avvenuto oggi al ministero dell'Interno. Lo riferisce una nota della Farnesina. Durante la riunione odierna le due parti hanno avviato formalmente il negoziato per la modifica del memorandum bilaterale del 2017 sulla cooperazione in campo migratorio. Nella nota, la Farnesina precisa che “nel corso della riunione, che si è svolta in un clima costruttivo e propositivo, la delegazione italiana ha confermato l'obiettivo di imprimere una svolta sostanziale alla cooperazione con la Libia nella gestione dei flussi migratori irregolari, attraverso il richiamo ed il puntuale rispetto delle norme applicabili in materia di diritti umani, un ruolo centrale da riconoscere alle competenti agenzie delle Nazioni Unite e il progressivo superamento del sistema dei centri che ospitano i migranti”. Secondo la nota, “le parti hanno concordato di proseguire il negoziato con nuovi incontri in tempi ravvicinati”. Inoltre “la delegazione italiana ha infine manifestato grande attenzione e solidarietà anche per la situazione in cui versano attualmente centinaia di migliaia di cittadini libici sfollati a causa del conflitto”.(Res)