Turchia: Francia, Santa Sofia deve restare museo aperto a tutti

- La Francia vuole che il museo di Santa Sofia a Istanbul rimanga "aperto a tutti". Lo ha dichiarato il ministero degli Esteri francese in una nota. "Saremo attenti a preservare l'integrità di questo gioiello universale, elencato come patrimonio mondiale dell'Unesco", ha detto un portavoce del Quai d'Orsay. "Simbolo di tolleranza e diversità, questo posto deve rimanere aperto a tutti”. Da tempo il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha annunciato la volontà di trasformare il sito oggi in museo, in una moschea. Il piano è attualmente sotto esame della giustizia turca e una decisione dovrebbe essere presa entro 15 giorni. Alla proposta di Erdogan si sono opposti, tra gli altri, il patriarca ortodosso ecumenico di Costantinopoli Bartolomeo, gli Stati Uniti e la Grecia. (Res)