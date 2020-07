Usa: Senato approva disegno di legge per imporre sanzioni alla Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Senato degli Stati Uniti ha approvato all'unanimità una legge per imporre sanzioni ai funzionari cinesi che cercano di reprimere il dissenso politico a Hong Kong, inviando il provvedimento alla scrivania del presidente Donald Trump per la firma. Lo riporta il "New York Times". L'approvazione della legge, arriva pochi giorni dopo che i leader cinesi hanno imposto una nuova legge sulla sicurezza destinata a sedare le proteste che chiedono libere elezioni e maggiore autonomia, in un'escalation della campagna di Pechino per stringere la morsa su Hong Kong. Il provvedimento, che è passato senza dibattito o voto formale, imporrebbe sanzioni obbligatorie ai funzionari cinesi che hanno imposto la legge sulla sicurezza, così come alle unità di polizia che reprimono i manifestanti e alle banche che finanziano attività che cercano di minare l'indipendenza di Hong Kong. Il 1° il disegno di leggere è stato approvato all'unanimità anche alla Camera. La democratica Nancy Pelosi lo ha elogiato come "un altro passo importante verso la fine della campagna di repressione, intimidazione e crudeltà condotta dalla Cina contro il popolo di Hong Kong". La Casa Bianca non ha detto se avrebbe sostenuto il provvedimento, e in passato ha evitato di imporre sanzioni a Pechino per timore che ciò avrebbe rovinato gli sforzi di Trump per assicurare un accordo commerciale con la Cina.(Nys)