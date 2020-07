Coronavirus: Usa, 128.574 morti su 2.724.640 contagiati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti registrano almeno 128.574 morti per Covid-19 su 2.724.640contagiati con il coronavirus: è quanto emerge dai dati pubblicati dall'università Johns Hopkins. Lo riporta l'emittente "Cnn". Il paese è di gran lunga quello più colpito al mondo dalla pandemia. A livello globale si registrano invece oltre 10,7 milioni di contagi con oltre 520 mila morti. Negli Stati Uniti nelle ultime 24 ore è stato registrato un nuovo record giornaliero di contagi, con oltre 50 mila nuovi casi, con la curva di infezione che sale in 40 su 50 Stati con un'inversione di tendenza che ha in gran parte risparmiato solo il Nord-Est. I focolai sono più gravi sono in Arizona, Texas e Florida, che insieme alla California hanno adottato nuove misure di blocco nei bar, nei ristoranti e nei cinema nel corso dell'ultima settimana.Nelle ultime due settimane, la percentuale di test positivi è raddoppiata in Georgia, Kansas, Montana, Michigan, Missouri, Tennessee, Mississippi, Carolina del Sud e Ohio. In Nevada, è triplicato. In Idaho, è cinque volte più alto. In Texas, dove i casi nelle ultime due settimane sono aumentati da circa 2.400 al giorno a quasi 8.100 mercoledì, il tasso di positivi è passato dall'8 per al 14,5 per cento. In Arizona è passato dal 5,7 per al 10,3 per cento.(Nys)