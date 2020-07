Kosovo: ambasciatore Orlando, liberalizzazioni visti arrivi durante presidenza di turno Ue della Germania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ auspicabile che la liberalizzazione dei visti in Europa per i cittadini kosovari possa arrivare durante il semestre di presidenza di turno dell’Unione europea della Germania. Lo afferma l’ambasciatore italiano in Kosovo, Nicola Orlando. “Grazie per l'eccellente semestre europeo della Croazia e buona fortuna alla Germania per la sua presidenza di turno dell’Ue. Come ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a Zagabria: non vediamo l'ora che la liberalizzazione dei visti per i cittadini del Kosovo arrivi presto”, scrive l’ambasciatore. “Spero che tutti gli Stati membri dell'Ue titubanti consentano la liberalizzazione dei visti durante il semestre tedesco di presidenza”, aggiunge Orlando.(Seb)